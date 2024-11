VIDEO | In studio con il direttore Pasquale Motta: Delly Fabiano, coordinatrice regionale dei Popolari per l’Italia, l'avvocato Carlo Salvo e l’enfant prodige della sinistra italiana Dika Bernard. Inizio alle 22.30 su Lactv, canale 19

Alle 22.30 Pubblica Piazza, il talk in onda ogni lunedì sul canale 19 di LaC Tv, condotto dal direttore di lacnews24.it Pasquale Motta, questa sera ci occuperà del video postato dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, della dirigente del comune di Vibo Valentia, Adriana Teti, recentemente nominata responsabile dell’anticorruzione di quel comune nonostante sia indagata. E poi si parlerà di politica, in studio Delly Fabiano, coordinatrice regionale dei Popolari per l’Italia, l'avvocato Carlo Salvo e l’enfant prodige Dika Bernard, impegnato in tutta Italia a costruire una nuova sinistra. Questa serra alle 22.30 sul canale 19 di LaC Tv, per coloro che volessero seguire fuori regione o da dispositivi mobili e desk, basta collegarsi al sito lactv.it oppure lacnews24.it.