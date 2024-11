Ospite del direttore Pasquale Motta il sindaco della citta bruzia, Mario Occhiuto. A partire dalle 23.30 su LaC Tv

Questa sera a Pubblica Piazza in onda dalle 23:30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, il direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, intervisterà il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto.

L’idea di città che il primo cittadino della città bruzia sta portando avanti, le opere realizzate, quelle in cantiere, i grandi progetti per il futuro. Queste gli argomenti. Spazio anche per discutere delle polemiche di questi giorni sulla viabilità.



Appuntamento stasera, alle 23:30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.