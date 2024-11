Ospiti del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, il segretario provinciale del Pd di Cosenza, Luigi Guglielmelli e il segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia, Enzo Insardà

“Dove va il PD calabrese?” Questo il tema della puntata di Pubblica Piazza in onda stasera alle 23:30 sul canale 19 di LaC, ospiti del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, il segretario provinciale del PD di Cosenza, Luigi Guglielmelli e il segretario provinciale del PD di Vibo Valentia, Enzo Insardà. Nel corso della puntata si è discusso del futuro e delle aspettative di dirigenti e sostenitori del PD in vista delle imminenti elezioni Politiche. Inoltre contributi filmati del recente viaggio in Calabria del segretario nazionale del PD, Matteo Renzi .