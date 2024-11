È facile prevedere che i cosentini impegnati a ‘raccogliere’ voti saranno davvero tanti. Almeno 1200 che, per una città che ha 65 mila abitanti, non è affatto un dato trascurabile. Ne parleremo nella puntata odierna di ‘Pubblica Piazza’, il programma di approfondimento politico condotto da Emily Casciaro

Sarà una sfida a quattro quella per eleggere il nuovo sindaco di Cosenza. I partiti sono già al lavoro per chiudere le liste, ma la partita si gioca anche sulle alleanze. Quella che più tiene banco in queste settimane di trattative riguarda la vicinanza tra il Nuovo Centrodestra e il Pse, che si sono sganciati dall'aggregazione civica a guida Pd intraprendendo una strada autonoma.



Tutto questo mentre Lucio Presta, seguita a incontrare i partner della coalizione per chiudere il cerchio sulla sua discesa in campo, pronta per essere ufficializzata durante una manifestazione in programma il nove aprile. In più al fianco del manager dei vip ci saranno i vari Ennio Morrone, Giacomo Mancini e Gianpaolo Chiappetta.



Prepara scrupolosamente la sfida amministrativa anche il sindaco uscente, Mario Occhiuto, che di recente ha incassato l'appoggio morale di Vittorio Sgarbi. Il famoso critico d ' arte ha allestito una lista verso la quale aveva mostrato interesse l ' ex presidente della Provincia di Catanzaro, Wanda Ferro. Smentita una sua discesa in campo, darà comunque sostegno alla coalizione.



Tenterà la sortita alla volta di Palazzo dei Bruzi l ' ingegnere Gustavo Coscarella indossando la casacca del Movimento Cinque Stelle e ci sarà anche una sinistra non allineata a Roma e al Pd tradizionale che a Cosenza appoggia il medico Valerio Formisani, sollecitato inizialmente da Rifondazione comunista per poi incontrare il favore della Sinistra italiana e successivamente di Sel.



È facile, dunque, prevedere che i cosentini impegnati a " raccogliere " voti saranno davvero tanti. Almeno 1200 che, per una città che ha 65 mila abitanti, non è affatto un dato trascurabile.

Ne parleremo nella puntata odierna di ‘Pubblica Piazza’. Nell’anteprima in onda l’intervista a Sebastiano Barbanti (Deputato PD). Ospiti in studio Bianca Rende (PD) e Luigi De Rose (Segr. Provinciale Forza Italia). In collegamento Luigi Guglielmelli (segretario provinciale PD).

