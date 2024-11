Ospiti di Pasquale Motta Anna Laura Orrico, Giacomo Mancini e Paolo Naccarato

Prima sfida televisiva tra i candidati del collegio uninominale Camera – Cosenza nella trasmissione televisiva “Pubblica Piazza”. In studio Anna Laura Orrico per il Movimento Cinque Stelle, Giacomo Mancini per il centrosinistra e Paolo Naccarato per il centrodestra. Il confronto, nell'ambito di Pubblica Piazza, il talk politico condotto da Pasquale Motta, direttore di lacnews24.it.

La puntata