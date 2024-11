Il leader del movimento “Fare con Tosi” ospite della puntata del programma condotto da Pasquale Motta. Alle 23.30 su LaC Tv

Incontro con Tosi. Pubblica piazza il format condotto dal direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, torna questa sera a parlare di politica locale e nazionale. Ospite dell’appuntamento Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, leader del movimento “Fare con Tosi”. Si parlerà del radicamento del movimento in Calabria, legge elettorale e scenari politici futuri. Ore 23:30 canale 19 del digitale terrestre, in streaming www.lactv.it