La nuova legge urbanistica regionale osteggiata dalle categorie professionali, ma appena approvata dal consiglio regionale. Cosa cambia nel quadro normativo e nella progettazione del territorio regionale. Se ne parlerà questo pomeriggio nel corso della trasmissione Pubblica Piazza, condotta da Emily Casciaro.

In studio l'assessore regionale all'urbanistica Franco Rossi, l'Architetto Ernesto Lupinacci e Sante Foresta dell'Università di Reggio Calabria. In collegamento in diretta da Corigliano Calabro, i sindaci della consulta dello Jonio Cosentino, guidati dal primo cittadino Giuseppe Geraci. Come sempre spazio anche a voi, con un numero dedicato per intervenire in diretta.



Appuntamento alle 21.15 con Pubblica Piazza su LaC canale 19 o in streaming su www.lactv.it