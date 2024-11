Nuova puntata della trasmissione condotta dal direttore Pasquale Motta. In studio il giornalista Enrico De Girolamo

“La settimana politica in Calabria”. Questo il tema della nuova puntata di Pubblica Piazza, il talk condotto dal direttore di Lacnews24.it Pasquale Motta. Nell’ambito della trasmissione, in onda questa sera dalle 23.30 su LaC, canale 19, si commenteranno con il giornalista Enrico De Girolamo i fatti salienti dell’agenda politica calabrese. Contributi di: Tonino Gentile, sottosegretario allo sviluppo economico; Maurizio Martina, ministro alle Politiche agricole; Claudio De Vincenti, ministro alla Coesione territoriale; Giuseppe Graziano, consigliere regionale Fi; Sebi Romeo, capogruppo Pd; Pino Gentile, vicepresidente Consiglio regionale; Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria e Mario Oliverio, governatore della Calabria. Anche in streaming su www.lactv.it