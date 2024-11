Nuova puntata della trasmissione condotta dal direttore Pasquale Motta. In studio i consiglieri regionali Mario Magno (Forza Italia) e Michele Mirabello (Pd)

Ritorna questa sera Pubblica Piazza, il talk condotto dal direttore di Lacnews24.it Pasquale Motta. Nell’ambito della trasmissione, in onda dalle 23.30 su LaC, canale 19, si discuterà dei risvolti politici regionali a seguito del rinnovo Ufficio presidenza. In studio, ospiti di Motta, il consigliere regionale Mario Magno, consigliere regionale Forza Italia e Michele Mirabello, consigliere regionale Pd. Anche in streaming su www.lactv.it