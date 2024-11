Ospiti del direttore Pasquale Motta: per il Comitato del Sì, il deputato Pd Antonio Viscomi, per il Comitato per il No, il dottor Saverio Carlo Greco. Inizio ore 22.30 su LaC Tv, canale 19 del dtt

Le ragioni del Sì e le ragioni del No al Referendum per il taglio dei parlamentari. Se ne discuterà questa sera, ore 22.30, nella puntata di Pubblica piazza. Il format politico, targato LaC Tv, analizzerà le posizioni dei due diversi schieramenti. Ospiti del direttore Pasquale Motta: per il Comitato del Sì, il deputato Pd Antonio Viscomi, per il Comitato per il No, il dottor Saverio Carlo Greco. Appuntamento su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.