Torna questa sera l’appuntamento con Pubblica Piazza. Affrontati due temi: dalle defezioni del Pd allo sciopero della fame di Manno per la diga del Melito. Si parlerà inoltre della Calabria protagonista in Canada in occasione della 11esima edizione del premio Telesio. In studio con il direttore di Lacnews24.it Pasquale Motta, il giornalista LaC Tv Enrico De Girolamo. Inizio alle 23.30 su LaC Tv, canale 19.