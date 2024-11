Ospiti di Pasquale Motta, il docente Unical Walter Nocito del comitato per il No e il deputato M5s Riccardo Tucci del comitato per il Sì. La prima puntata sul canale 19 alle ore 22

Venerdì 4 settembre 2020 alle 22.00 riprende Pubblica Piazza – speciale referendum, sul canale 19 di LaC Tv, condotto dal direttore editoriale del nostro network Pasquale Motta.

Il referendum costituzionale del 20-21 settembre dovrà esprimersi sulla diminuzione del numero dei parlamentari. In caso di vittoria del Sì, i deputati scenderebbero a 400 e i senatori a 200. L’assemblea legislativa, che oggi conta 945 rappresentanti eletti, scenderebbe a 600.I fautori del NO alla riforma costituzionale sostengono che una scelta del genere andrebbe ad intaccare pesantemente il principio della rappresentanza, i sostenitori del SI, invece, sostengono che la democrazia ne guadagnerebbe sia sotto il profilo di maggiore agibilità che sotto il mero risparmio economico.

Chi ha ragione e chi ha torto? In studio ne discuteranno: Walter Nocito (foto a destra), docente Unical del comitato per il NO e Riccardo Tucci (foto in alto a sinistra), portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, per il comitato per il SI.