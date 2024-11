Torna questa sera l'appuntamento con il talk condotto da Pasquale Motta. Ospite in studio Giuseppe Giudiceandrea

Torna questa sera l'appuntamento con il tall condotto da Pasquale Motta, Pubblica Piazza. Ospite in studio Giuseppe Giudeiceandrea, consigliere regione (Pd), finito nell'occhio del ciclone per aver partecipato alla trasmissione di Massimo Giletti "Non è l'Arena" su La7 incentrata sui privilegi della politica. Al consigliere in particolare viene rimproverato di aver contribuito ad alimentare le polemiche anche in merito alla Cittadella regionale, definita in trasmissione la Versailles della Calabria. Alle 23 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.