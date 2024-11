Una nuova puntata di Pubblica Piazza, programma di approfondimento politico condotto da Emily Casciaro

Nell'anteprima, intervista all'assessore ai Lavori Pubblico Nino De Gaetano. Ospiti in studio Francesco Cannizzaro (Casa della libertà), Giuseppe Giudiceandrea (Democratici e progressisti), Alessandro Nicolò (Forza Italia). Nella prima parte si parlerà di Turismo in chiaroscuro, nella seconda parte degli aeroporti che non decollano.



Segui in diretta su LaC canale 19, o in diretta streaming su www.lactv.it