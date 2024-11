I dem hanno scelto la linea unitaria appoggiando l'invito del primo cittadino crotonese. Salvo ultimi cambiamenti, dovrebbe essere l'unica: domani scadono i termini per la presentazione

Il Partito Democratico della provincia di Crotone è riuscito a trovare la quadra in merito alle candidature per la presidenza dell'ente intermedio. Dopo una riunione tenutasi nella federazione di via Panella, convocata per fare il punto sulle scelte da prendere, il gruppo dirigente ha deciso di “compiere un atto di responsabilità istituzionale”, accogliendo di fatto l’invito rivolto alle forze politiche fatto dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese, e nel contempo a sostenere la sua candidatura a Presidente della Provincia in qualità di primo cittadino del capoluogo. Dunque, il PD continua a sostenere, come successo durante la votazione sul Bilancio dell’ente comunale nel mese scorso, la maggioranza in seno al Consiglio Comunale di Crotone.

A meno di cambiamenti dell'ultim'ora, la candidatura di Ugo Pugliese a presidente della Provincia dovrebbe essere l'unica; domani alle 12 scadono i termini per presentare le candidature, e quasi sicuramente il prossimo 18 aprile, data indicata per l'elezione del presidente dell'ente intermedio, Pugliese sarà eletto alla guida. Da un lato si potrebbe ipotizzare che questa scelta del candidato unitario sia stata fatta in linea con il suggerimento espresso dal traghettatore dell'ente e consigliere anziano, Armando Foresta, lo scorso mese.