La presidente della commissione Sanità in Consiglio regionale in contatto con Occhiuto e l'Asp: «Il reparto di Ginecologia del "Compagna" assume una valenza strategica per la città e per l’intero comprensorio ionico»

È indubbio come la chiusura del punto nascite di Corigliano Rossano, preoccupi. La popolazione, certamente, ma anche la politica. Sul caso è intervenuta il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, Pasqualina Straface, da sempre molto vicina anche alle vicende che riguardano le strutture sanitarie del territorio che rappresenta, Corigliano Rossano.

In una nota la rappresentante di Forza Italia conferma la «fitta interlocuzione», con l’obiettivo di reperire sul mercato del lavoro nuovi ginecologi. «Nonostante le difficoltà dovute alla ormai nota emergenza personale che coinvolge l’intero sistema sanitario calabrese – riferisce Pasqualina Straface in una nota dopo ore di interlocuzioni con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e l’Asp di Cosenza – posso assicurare ai cittadini che stiamo lavorando in ogni direzione per evitare che il reparto di Ginecologia dell’Ospedale Guido Compagna di Corigliano chiuda».

«Stiamo lavorando per ottenere un risultato importante – ha spiegato Pasqualina Straface – e cercheremo di raggiungerlo grazie ad un costante lavoro di contatto e monitoraggio della situazione con la Regione e gli uffici dell’Asp. Il reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Corigliano assume una valenza strategica per la città e per l’intero comprensorio ionico: farò il possibile per scongiurarne la chiusura». La consigliera regionale azzurra sottolinea poi come i contratto individuali possano venire in soccorso in casi di assoluta emergenza come questa.