Torna oggi il consueto appuntamento con Filo diretto, il programma di approfondimento condotto da Oldani Mesoraca. Nella prima parte si parlerà di alcune denunce inoltrate dal Codacons anche in tema di magia. In studio il segretario regionale Francesco Di Lieto. Nella seconda parte "Quale politica al Comune di Catanzaro?". In studio il presidente del consiglio comunale Marco Polimeni. Appuntamento alle 15 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it.