Sorprese nella candidatura del movimento alletato del centrodestra. Al Senato capolista Pino Galati che correrà anche in Sicilia

Non mancano le sorprese anche nello candidatura della cosiddetta “quarta gamba”, alleata del centrodestra. Dopo il collegio uninominale di Reggio (Camera) dato a Franco Talarico, ex presidente del Consiglio regionale e coordinatore regionale dell’Udc, è arrivato il momento dei listini proporzionali.

Al Senato torna il nome di Pino Galati come capolista che era stato dato in un primo momento come candidato in Sicilia. Alla fine la decisione è stata quella di schierarlo sia in Calabria che nell’isola dirimpettaia.

Al listino Sud della Calabria a guidare la lista proporzionale sarà Luigi Fedele, ex consigliere regionale e ex parlamentare, da tempo coinvolto nel movimento di Quagliariello. Al listino nord arriva Gabriella Carlucci, ex conduttrice televisiva con trascorsi sia in Forza Italia che nell’Udc.