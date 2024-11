I membri della Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Cosenza in riferimento alla decisione di Mario Oliverio riguardo le assunzioni nella sanità calabrese: “Decisive per riqualificare il comparto”

“Bisogna dare atto a Mario Oliverio per la determinata e coraggiosa scelta di mettere alle corde i commissari regionali alla sanità affinché vengano autorizzate le assunzioni nelle Asp Calabresi”.È quanto affermano in una nota congiunta i membri della Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Cosenza. Carmine Quercia e Enzo Giacco fanno riferimento alla decisione di Mario Oliverio riguardo le assunzioni nella sanità calabrese.

“La situazione di stallo in cui si ritrova ormai da anni la Sanità calabrese -continuano - richiede interventi forti così come sta facendo Oliverio, che opportunamente si fa carico del disagio degli operatori sanitari e dei calabresi e chiede con forza di imprimere un forte sussulto all'intero comparto, che non può continuare a procedere in modo insensato e lacunoso.

Le assunzioni del personale sanitario sono decisive per riqualificare il comparto che non può più restare inchiodato alla logica della negligenza, dei ritardi e della inadeguatezza”.