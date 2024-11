Si è insediato il 21 agosto come nuova figura straordinaria voluta dal ministro dell’ Interno Marco Minniti

Il prefetto Andrea Polichetti è stato nominato nuovo commissario straordinario, incarico conferito con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10 agosto, per il superamento delle situazioni di particolare degrado nel Comune di San Ferdinando.

!banner!

Come riportatato dall’agi, questo territorio registra una presenza ormai strutturale di cittadini extracomunitari che prestano la loro opera stagionalmente presso le numerose aziende agrumicole attive nell'area con picchi di concentrazione tali da ingenerare forti criticita'. Esigenze alloggiative e pressanti domande di servizi primari si alternano a problematiche di accoglienza e integrazione, di ordine e sicurezza pubblica, di tutela di diritti del lavoro, di sviluppo socio-economico in un contesto ambientale difficile anche per la presenza di pericolose organizzazioni criminali. Il prefetto Michele di Bari, ha rivolto un sentito augurio al neo commissario.