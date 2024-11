Il candidato della coalizione di centrodestra al Collegio Uninominale Castrovillari - Paola per la Camera dei Deputati è intervenuto a Bisignano

Nel corso di un'affollata assemblea a Bisignano il candidato della coalizione di centrodestra al Collegio Uninominale Castrovillari - Paola per la Camera dei Deputati, Andrea Gentile, ha preso posizione sulla situazione sanitaria nell’area di San Marco Argentano: «Già in precedenza San Marco Argentano ha perduto ingiustamente il Presidio ospedaliero ma assieme a questo grave danno e con la successiva riconversione del Presidio in Casa della Salute, la cittadina rischia di perdere anche i finanziamenti europei per un importo pari a 8milioni 150mila euro. È dal 2013 che detto cospicuo finanziamento è stato previsto eppure allo stato attuale - prosegue Andrea Gentile - e nonostante vi sia un progetto approvato, dal 2016 ad oggi non si ha alcuna notizia in merito».

«Sono trascorsi ben cinque anni - è l’analisi del candidato Gentile - e la realtà è che si rischia di perdere il finanziamento che l’Unione Europea aveva destinato a quest’area. Pertanto sento il dovere di chiedere a chi di competenza le ragioni di questi immotivati ritardi che rendono sempre più vulnerabile la Calabria e la nostra provincia nel confronto con altre realtà nazionali e sovranazionali. È questo un esempio tipico della Calabria che non vuole costruire e cambiare. È chiaro che questa tendenza dev’essere invertita. Proprio per queste ragioni io chiedo un voto per il centrodestra e soprattutto per le popolazioni che vengono private dei servizi essenziali».

Presenti all’iniziativa elettorale a sostegno della candidatura dell’avvocato Andrea Gentile il coordinatore provinciale di FI Luigi De Rose, i consiglieri provinciali Eugenio Aceto e Ugo Gravina, il coordinatore di Rende Gianfranco Ponzio e numerosi consiglieri comunali di Bisignano.