Ranuccio sottolinea le differenze tra il dato della città e quello dei Comuni della provincia, richiamando il peso delle recenti elezioni a Reggio Calabria e l’unità del centrosinistra attorno a Roscioli

«Il consigliere regionale Giuseppe Ranuccio: «Bisogna essere molto cauti nell'approccio della lettura di questi dati che sembrano vedere il candidato Roscioli in vantaggio sicuramente nella città di Reggio Calabria. Pare invece diversa la tendenza degli altri Comuni della provincia interessati dal collegio. Credo questo sia frutto della lunga onda che ancora si sente delle recenti elezioni nella città di Reggio Calabria. Quindi beneficiano ancora di questo sicuramente un dato è che il centrosinistra si è unito attorno a un candidato assolutamente autorevole e qualificato che genera i suoi risultati, anche soprattutto in territori della provincia e che ha un passato in politica».