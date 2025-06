«Il Rapporto sull’Italia della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, che riferisce di numerosi episodi di presunte ‘profilazioni razziali’ commesse dalle nostre forze dell’ordine, è semplicemente vergognoso e inqualificabile».

Lo ha detto Andrea Gentile, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Affari costituzionali, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulla mozione - Rapporto Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri).

«Si tratta di giudizi inqualificabili e vergognosi anche perché non sono incentrati su rilevazioni di carattere oggettivo, ma sono offensivi dell’onore e della reputazione di coloro che con orgoglio indossano la divisa, servitori dello Stato che si impegnano senza distinzioni e riserve, spesso in condizioni difficili, talvolta anche a rischio della propria vita, per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica dei cittadini, per difendere la legalità, per tutelare le nostre comunità», ha aggiunto il deputato di Forza Italia.

«È essenziale che ogni eventuale episodio di discriminazione o di abuso venga isolato, condannato e affrontato con chiara determinazione». Spiega il deputato che aggiunge: «Ma disquisire di profilazione razziale in assenza di elementi privi di riscontri concreti trasforma un tema assai delicato in una pregiudiziale ideologica, che getta un'ombra oscura quanto ingiusta sulla reputazione di chi opera in prima linea contro criminalità ed illegalità e ciò costituisce di per se un fatto inaccettabile».

«Il tema della sicurezza rappresenta una priorità di questo Governo, la sfida che ci attende è duplice: rafforzare la sicurezza senza alimentare discriminazioni, promuovere l'inclusione sociale senza rinunciare a perseguire indifferibili esigenze di legalità diffusa. Con la mozione di oggi non solo ribadiamo la nostra vicinanza alle nostre forze dell’ordine ma ne riaffermiamo la professionalità e competenza al servizio della democrazia, riconoscendo loro il costante ed equilibrato lavoro che svolgono per garantire la sicurezza dei cittadini, la gestione di situazioni complesse, la lotta alla criminalità e la tenuta della legalità in Italia», conclude.