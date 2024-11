L'ex presidente ha attribuito ai padri-padroni del partito la responsabilità della sconfitta. Nell'Ncd Grillo contro Salerno. E per Gentile ha vinto un'insalata mista.

VIBO VALENTIA - << La magrissima figura del Pd si deve alla miopia politica di chi ha voluto a tutti i costi politicizzare la consultazione, mettendo in campo una lista alternativa che si è tentato pervicacemente di spacciare per “ufficiale”, imponendole il simbolo del partito, contro ogni indicazione dei superiori organismi interni >>. Durissimo con Bruno Censore e Michelangelo Mirabello l’ex presidente della provincia Francesco De Nisi sull’esito del voto provinciale. Ma per il segretario il risultato << testimonia che se De Nisi e Callipo non avessero ingrossato il centrodestra il Pd avrebbe vinto le elezioni >>. Della vittoria di << un’insalata mista mal condita >> parla Antonio Gentile. Compiaciuta invece per << il grande lavoro del coordinatore provinciale del partito Arena e del consigliere regionale Bulzomì >>, Jole Santelli di Fi. Sulla sua stessa lunghezza d’onda Pino Galati. Si scaglia contro Nazzareno Salerno, infine, Alfonsino Grillo. << Chi ha tentato di disgregare il partito - sostiene - è rimasto vittima della propria strategia. I suoi voti, infatti, sono serviti solo a far eleggere i renziani>>. << I numeri contano – ironizza Grillo - e ieri si è capito benissimo da che parte stanno>> .