L’ex ministro esprime soddisfazione perla pubblicazione sul sito della Regione dei redditi dei consiglieri: ‘Questo è il primo passo di Amministrazione Trasparente’

“E’ con grande soddisfazione che registriamo l’avvenuta pubblicazione sul sito della Regione dei redditi dei Consiglieri regionali”- dichiara Maria Carmela Lanzetta - “espressione di tante richieste pubbliche e private sull’esigenza di una Casa dei Calabresi con le porte aperte non più rinviabile”.

“Conosciamo il grande senso delle Istituzioni che ha accompagnato l’agire politico del Presidente Irto e questa decisione lo ha confermato. Naturalmente -continua - come ha egli stesso dichiarato, questo è il primo passo di Amministrazione Trasparente che dovrà essere applicato per le tante decisioni amministrative che attendono il lavoro del Consiglio Regionale. Nel contempo auspichiamo che gli assessori esterni della Giunta seguano lo stesso percorso dei Consiglieri regionali come ‘segnale di una democrazia realmente partecipata'”.