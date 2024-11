«Quest'oggi la coordinatrice regionale di Forza Italia in Calabria, Jole Santelli, ha sparato una clamorosa panzana sul reddito di cittadinanza al solo fine di fare della bassa propaganda elettorale».

Non si è fatta attendere la replica del Movimento 5 stelle alle dichiarazioni della deputata azzurra, che aveva definito “una disillusione” l’esito della fruizione in Calabria del provvedimento per il sostegno al reddito. Giuseppe Fabio Auddino, senatore del M5s e componente della Commissione Lavoro, smentisce categoricamente quanto affermato dalla Santelli, fornendo cifre completamente diverse.

«La deputata di Fi - continua il parlamentare - ha asserito che l'importo medio di reddito di cittadinanza corrisposto ai cittadini calabresi è di 120 euro. Niente di più falso. Infatti, secondo dati Inps aggiornati al 13 maggio scorso la media in Calabria è di 524 euro, oltre quella nazionale. Chi ha preso in giro i calabresi e gli italiani non siamo certamente noi del M5s ma quei vecchi partiti, di cui Fi è uno dei massimi emblemi, che per anni hanno tradito le promesse fatte in campagna elettorale e adesso continuano spargendo fake news a destra e sinistra. È proprio vero che al peggio non c'è mai fine...».

