Il conteggio fornito dal Coordinamento per la democrazia costituzionale sulla base dei dati forniti dai Comitati locali. I suggerimenti del costituzionalista Villone per i ricorsi: «Ecco i punti della riforma Calderoli da valutare»

Quante sono, e come sono distribuite regione per regione, le firme accertate per il referendum abrogativo della legge Calderoli sull'Autonomia differenziata? Ecco un conteggio elaborato dall'Adnkronos e fornito dal Coordinamento per la democrazia costituzionale che, con il giurista Massimo Villone presidente e Alfiero Grandi vicepresidente, monitora costantemente i dati inviati dai Comitati locali all'organizzazione.

Proprio Villone, sul Fatto Quotidiano, ripercorre i passaggi da valutare nella riforma Calderoli ai fini del ricorso costituzionale (la Puglia lo ha già annunciato e l’auspicio del costituzionalista è che si aggiungano anche Campania ed Emilia Romagna): «Possibilità di trasferire intere materie, non solo specifiche funzioni; marginalizzazione del Parlamento e delle Conferenze; limitazione del negoziato rimessa alla scelta discrezionale del presidente del Consiglio, non allo stesso Parlamento; Lep “determinati”, ma non finanziati né tantomeno erogati; commissioni paritetiche in ciascuna regione per la gestione dell’intesa stipulata; norma transitoria che privilegia le regioni dei preaccordi del 2018».

Villone sottolinea poi le differenze territoriali nella raccolta delle sottoscrizioni: «Per le firme raccolte in rapporto alla popolazione prima è la Campania, seguita da tutte le regioni del Sud, mentre troviamo in coda tutte le regioni del Nord, che con il 46% della popolazione totale, raccoglie il 28.6% delle firme. Per il Centro, i valori sono 20% e 20.2%. Il Sud, con il 34% della popolazione, giunge al 51,2% delle firme. Il Sud corre. Ma le firme non seguono pedissequamente il colore politico della giunta regionale o le appartenenze. Si levano contro l’Autonomia differenziata voci autorevoli della destra, come Marcello Veneziani o Mario Landolfi. Arrivano dubbi e perplessità persino da Giorgetti, sulla sostenibilità dell’AD. Cresce una consapevolezza popolare, che gli attori della competizione politica non potranno ignorare». Questo il quadro offerto dall’Adnkronos.

Autonomia differenziata, le firme al Nord

Valle d'Aosta 403, 0,09%;

Piemonte 21467, 5,33%;

Liguria 7714, 1,74%;

Lombardia, 48661, 11,0%;

Trentino-Alto Adige, 2808, 0,63%;

Veneto 16085, 3,63%;

Friuli-Venezia Giulia 4341, 0,98%;

Emilia Romagna 27762, 6,26%.

Totale al Nord d’Italia: 129.241 firme, 29,16%.

Autonomia differenziata, le firme al Centro

Toscana 25382, 5,73%;

Umbria, 5658, 1,28%;

Marche 7506, 1,69%;

Lazio, 52539, 11,85%.

Totale al Centro Italia: 91085, 20,55%.

Autonomia differenziata, le firme al Sud

Abruzzo 8961, 2,02%;

Molise 2950, 0,67%;

Campania 85963, 19,39%;

Puglia 39927, 9,01%;

Basilicata 6576, 1,48%;

Calabria 23889, 5,39%;

Sicilia 41485, 9,36%;

Sardegna 13177, 2,97%.

Totale al Sud d'Italia e Isole 222.928, 50,29%.

Totale complessivo in tutta la Penisola esaminati al 6 agosto 2024: 443.254.