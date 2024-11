Presenti, tra gli altri, numerosi sindaci, il consigliere regionale Mauro D’Acri e il Governatore Mario Oliverio. Quest’ultimo ha ricordato le fasi della sua attività da presidente della Regione Calabria che, dopo due anni di programmazione, ora entra nella fase operativa, elencando un ricco programma di interventi

Da Montalto Uffugo ancora un appello per votare sì al prossimo referendum del 4 dicembre. Mancano pochissimi giorni prima di recarci alle urne ed ancora sono in programma eventi, manifestazioni, incontri per chiarire e ribadire il perché votare si.

A Montalto Uffugo i sindaci della media valle Crati, sono giunti rispondendo alla chiamata del sindaco di Montalto che in collaborazione con il consigliere regionale Mauro D’Acri ha accolto nella cittadina anche il presidente della giunta regionale Mario Oliverio.

Una sala gremita quella di palazzo Sant’Antonio non è riuscita a contenere la gente che si è recata ad ascoltare con interesse le motivazioni che venivano snocciolate dai relatori presenti ad iniziare dal sindaco Caracciolo, seguito dal rettore Gino Crisci e dal prof Francesco Raniolo, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria a cui è toccato il compito di illustrare in modo più tecnico la riforma Boschi Renzi.

Numerosi i sindaci intervenuti, in particolare da Luzzi, San Martino di finita, di Rose, San Benedetto Ullano, Roggiano Gravina e San Vincenzo La Costa.

Incisivo l’intervento del consigliere Mauro D’Acri, in questa occasione particolarmente accorato poiché si è rivolto ai suoi concittadini. Mauro D’Acri, reduce dal tour dei giorni scorsi in giro per la Calabria con il ministro Martina dal quale ha ricevuto ampi apprezzamenti per l’impegno profuso per la delega a lui affidata dal presidente Oliverio sull’agricoltura, ha inteso invitare i suoi concittadini e principale elettori al voto del sì. Apprezzamenti confermati anche dal presidente Oliverio che ne ha pure lodato le capacità umane e professionali.

L’organizzazione della manifestazione affidata anche al neo vicesindaco di Montalto, Emilio D’acri, ha previsto, a fine serata, l’intervento conclusivo di Mario Oliverio che con una straordinaria pacatezza ha ricordato, attraverso un’attenta e lucida disanima sul momento storico che la Calabria sta vivendo dopo anni e anni di promesse elettorali disattese, che oggi finalmente tocca a ognuno di noi avere il coraggio di cambiare, andando a votare.

Elencando ancora una volta le ragioni del sì, Oliverio al termine del suo intervento ha voluto ricordare le fasi della sua attività da Presidente della regione Calabria che, dopo due anni di programmazione ora entra nella fase operativa, elencando un ricco programma di interventi tra cui lo svincolo di Settimo e quello tanto atteso della realizzazione dell’arteria viaria di collegamento di Montalto con l’Università.





