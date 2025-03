Quattro i centri sopra i 15mila abitanti (Lamezia Terme, Cassano all’Ionio, Isola Capo Rizzuto e Rende). Landini (Cgil) e Magi (+Europa): «Necessario un unico turno per favorire la massima partecipazione»

«Abbiamo appreso che è imminente la decisione del governo sulla data di Amministrative e referendum. C'è la volontà di andare su un'unica data: al momento è all'esame del governo l'ipotesi di domenica 25 e lunedì 26 maggio e 8-9 giugno». Lo ha dichiarato il segretario di +Europa Riccardo Magi, assieme al segretario della Cgil Maurizio Landini, dopo l'incontro fra i comitati referendari e il governo a Palazzo Chigi, spiegando che la decisione sarà contenuta in «un decreto elezioni che sarà approvato probabilmente questa settimana».

«Abbiamo espresso con fermezza nostra valutazione secondo cui il referendum, per favorire la massima partecipazione, si debba tenere nel primo turno» delle Amministrative, «il 25 e 26 maggio. A nostro avviso andare oltre, significherebbe andare oltre la chiusura dell'anno scolastico, in un periodo di maggiore mobilità di famiglie e cittadini» – hanno dichiarato ancora Magi e Maurizio Landini.

«Pensiamo che sia necessario che il referendum sia collegato al primo turno delle elezioni, non al ballottaggio, e questo vuol dire votare il 25 e il 26 maggio - ha aggiunto Landini -. Perché votare al primo turno naturalmente, rispetto al ballottaggio, e votare nel mese di maggio rispetto al mese di giugno, a scuole aperte, vuol dire favorire il voto di un maggior numero di persone. Abbiamo detto in modo molto esplicito che questa è la nostra richiesta. Non ci hanno dato delle risposte definitive, hanno detto che ne terranno conto, che devono fare una discussione, che hanno un prossimo Consiglio dei ministri già giovedì».

I comuni al voto in Calabria

Saranno 19 i comuni su 404 chiamati al voto nella prossima primavera per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali. Quattro sono sopra i 15mila abitanti con l’eventuale turno di ballottaggio (Lamezia Terme, Cassano all’Ionio, Rende e Isola Capo Rizzuto) e quindici sotto i 15mila abitanti. Si torna alle urne: Cropani (CZ), Jacurso (CZ), Maida (CZ), Petronà (CZ), Cetraro (CS), Paola (CS), Scalea (CS), Casabona (KR), Melissa (KR), Marina di Gioiosa Jonica (RC), Melito Porto Salvo (RC), San Lorenzo (RC), San Luca (RC), Scilla (RC) e Spadola (VV).