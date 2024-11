Torna questa sera Pubblica Piazza, il talk politico in onda ogni mercoledì alle 21.30 su LaC. Nella prima parte della puntata, spazio all’informazione referendaria.

Sempre più stringente il dibattito politico nella città di Catanzaro in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Ospiti di Pasquale Motta, Raffaele Serò candidato consigliere comunale nella lista Io scelgo Catanzaro per la coalizione a sostegno di Antonello Talerico sindaco; Daniela Palaia candidata consigliere comunale nella lista Mò Fiorita Sindaco per la coalizione di Nicola Fiorita sindaco; Eugenio Riccio candidato a consigliere comunale nella lista Alleanza per catanzaro per la coalizione di Valerio Donato sindaco; Salvatore Cuffaro, Fratelli d’Italia per la coalizione di Wanda Ferro sindaco.

Questa sera in prima serata alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 DDT, sul canale 411 di TV Sat e 820 di Sky. La puntata sarà disponibile poi anche su LaC Play.