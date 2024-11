I calabresi hanno detto NO alla riforma costituzionale promossa dal Governo. Solo il 33 % per il Sì

La Calabria segue il trend nazionale e consegna la vittoria ai sostenitori del NO alla riforma costituzionale promossa dal Governo. Il dato definitivo non lascia margini di interpretazione. Il NO primeggia con il 67% delle preferenze. Il SI si è arrestato al 33%. Uno schiaffo al premier Matteo Renzi ma soprattutto al governatore Mario Oliverio che tanto si è speso a favore del Sì.

I numeri - I votanti nella nostra regione sono stati 845.775, pari al 54,43% degli aventi diritto.

A Catanzaro su 288.862 elettori, i votanti sono stati 163.822, con una percentuale del 56,71% (il Sì al 33,83% - il No, al 66,17%); a Reggio Calabria, 430.335 gli elettori e 228.413 i votanti, con una percentuale del 53,07% (il Sì al 31%; il No al 68,95%).

Gli elettori a Cosenza erano 537.558, i votanti sono stati 320.545, con una percentuale 55,88% (per il Sì il 33,45%- per il no, 66,55%); Mentre a Vibo Valentia, su 127.853 elettori, i votanti sono stati 69.338, con una percentuale 54,23% (per il Sì 35,93% - per il No, 64,07%).

Infine Crotone dove gli elettori erano 133.133, i votanti sono stati 63.657, con una percentuale 47,81% (il Sì al 32,20% - il No al 67, 80%).

I dati nazionali riportano per il No, il 59,95%, per il Sì, il 40, 05%. Alta l’affluenza alla urne dal momento che si sono recati al voto il 68,48% degli italiani. Elettori in totale 46.720.943, i votanti – invece - 31.997.916. All’Estero vittoria del Sì con il 64,70% dei voti. Il No si ferma al 30,30%.