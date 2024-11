Anche a Corigliano prevale l'esito positivo con oltre il 60%

Si profila una vittoria del Sì con percentuali bulgare nell'abitato di Rossano. Si sono espressi favorevolmente alla fusione oltre il novanta per cento dei votanti. I dati non sono ancora definitivi. A Corigliano il sì sta prevalendo con una percentuale di poco sopra il sessanta. Dunque in entrambi i comuni la popolazione ha votato in prevalenza per formare un unico municipio.