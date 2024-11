Ad annunciarlo il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno: «L'appuntamento con il premier rappresenterà un momento irripetibile per i calabresi per cogliere a pieno il cambiamento che ognuno di noi può innescare con l'approvazione della riforma»

Una delle tappe dell'ultimo giorno di campagna referendaria del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sarà la Calabria e nello specifico Reggio Calabria. Il Premier, infatti, alle 15 di venerdì 2 dicembre, dopo avere trascorso la mattinata in Sicilia, parteciperà ad una manifestazione nella città dello Stretto, in programma al teatro Cilea.

A comunicarlo è stato lo stesso Renzi al segretario del Pd della Calabria, il deputato Ernesto Magorno. «Dopo queste intense settimane che ci hanno visti impegnati in tutta la Calabria per spiegare agli elettori il valore della riforma costituzionale, l'appuntamento con il premier Renzi rappresenterà un momento irripetibile per i calabresi per cogliere a pieno il cambiamento che ognuno di noi può innescare con l'approvazione della riforma».

«Il Presidente del Consiglio e il Governo tutto – afferma il segretario regionale - hanno finora dimostrato grande attenzione e cura nei confronti del Sud e della Calabria in particolare, attraverso una serie di atti concreti che ci aiutano a credere in una emancipazione possibile della nostra terra. Un cammino di rilancio a cui noi crediamo e che per il Pd rappresenta un cimento quotidiano. Il prossimo 2 dicembre - conclude - accoglieremo con gioia e orgoglio l'arrivo del nostro presidente del Consiglio e segretario nazionale del partito».