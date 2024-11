Urne aperte dalle ore 7 fino alle 23. Subito dopo inizierà lo scrutinio che LaC seguirà in diretta. Conduce il direttore Pasquale Motta

Dopo una lunga e intensa campagna elettorale, fatta di incontri, dibattiti e convegni, sono complessivamente oltre 46 milioni gli italiani chiamati alle urne. 1,5 milioni i calabresi al voto, di cui 749 mila uomini e più di 804 mila donne.

Affluenza alle ore 12 - A mezzogiorno i dati nazionali riferiscono un’affluenza del 20,09%, in Calabria del 13,02% . A Catanzaro si sono recati alle urne il 14,23% degli elettori; a Cosenza, il 13,56%; a Reggio Calabria l’11,99%; a Vibo Valentia il 12,77%; e a Crotone l’11,60.

Le urne resteranno aperte dalle 7 fino alle 23. Lo scrutinio delle schede avrà inizio subito dopo. I seggi aperti nella Regione sono 2.414 così suddivisi: 422 nella provincia di Catanzaro, 873 in quella di Cosenza, 699 nel Reggino, 209 nel Crotonese e 211 nella provincia di Vibo. In particolare, gli elettori chiamati alle urne nel Catanzarese sono 288 mila elettori, nel Cosentino 573 mila, nel Reggino 430 mila, nel Crotonese 133 mila e poco meno di 128 mila nel Vibonese.

Nessun quorum - Il referendum sarà valido a prescindere dal numero dei votanti. Per il referendum confermativo, detto anche costituzionale, a differenza di quello abrogativo, infatti, non è previsto alcun quorum. L 'esito referendario è, dunque, comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

Il quesito – La domanda posta sulla scheda a cui gli elettori dovranno rispondere sarà: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016?”.

Come si vota – Gli elettori potranno esprimere il proprio voto barrando con una X la casella del Sì oppure quella del No. Per votare è necessaria la tessera elettorale documento di riconoscimento. I cittadini che hanno necessità di rinnovarla devono presentarsi all'ufficio elettorale del comune di residenza. L'ufficio resterà aperto anche domani, domenica 4 dicembre, per tutta la durata delle operazioni di voto, ovvero dalle 7 alle 23.

LaC seguirà in diretta a partire dalle 23 lo spoglio dei voti. Collegamenti da Roma e dalle province calabresi. Analisi, commenti e ospiti in studio. Conduce il direttore di LaCnews24 Pasquale Motta