La coordinatrice regionale Forza Italia: «I numeri della partecipazione democratica a questa competizione dimostrano che questo è stato il voto del popolo contro le élite»

«L'arroganza di Renzi e dei suoi accoliti seppelliti sotto una valanga di No. Il popolo italiano ha una grande dignità, è allegro, divertente, a volte anche sprezzante ma mai accetterà che qualcuno lo prenda in giro o lo disprezzi. I numeri della partecipazione democratica a questa competizione dimostrano che questo è stato il voto del popolo contro le élite». Lo afferma, in una nota, la deputata Jole Santelli, coordinatrice regionale di Fi in Calabria.

Referendum, in Calabria stravince il NO