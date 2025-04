«L’8 e il 9 giugno siamo chiamati ad esprimerci sui quesiti referendari riguardanti il lavoro e la cittadinanza. Alleanza Verdi Sinistra della Calabria ritiene questo appuntamento di enorme importanza e significato politico, trattandosi di scelte che coinvolgono milioni di persone, i diritti universali da recuperare e difendere, norme di civiltà e giustizia sociale». È quanto si legge in una nota del coordinamento regionale di Avs.

«Siamo estremamente preoccupati – prosegue la nota – per il silenzio dei media sul voto referendario e riteniamo necessario che da subito si alzi l’asticella dell’attenzione, si promuova un grande dibattito su tematiche essenziali della vita di lavoratrici e lavoratori, di cittadini che vivono in Italia e che devono aver riconosciuta la cittadinanza italiana. Si afferma oramai continuamente di fronte alle morti sul lavoro, ai salari troppo bassi, i più bassi d’Europa, ai licenziamenti discriminatori, all’aumento del precariato, a cittadini che devono aspettare troppo tempo per essere riconosciuti italiani, che si tratta di drammi e ingiustizie che vanno affrontati e risolti».

«Bene, questa è l’occasione: intanto partecipando al voto e poi votando 5 Sì ai quesiti! Avs calabrese come nel resto del Paese – aggiunge la nota – intende mobilitarsi con tutte le compagne e i compagni, mettendo a disposizione tutte le proprie forze per una campagna capillare, fatta di incontri, manifestazioni, volantinaggi, piazze e gazebo, casa per casa, nei luoghi di lavoro e della vita dei calabresi per informare e avviare un grande consapevolezza collettiva dell’importanza della partecipazione al voto, del sostegno alle battaglie di progresso che sono insite nei quesiti referendari, che rappresentano un pezzo consistente dell’idea di alternativa alle scelte delle destre che negano i diritti e la dignità del lavoro e delle persone».

«Per queste ragioni e per illustrare la campagna referendaria in Calabria, i primi appuntamenti già organizzati e il calendario delle manifestazioni, Alleanza Verdi Sinistra convoca una conferenza stampa regionale a Cosenza per mercoledì 9 aprile alle ore 11.00 presso il salone della Cgil – Piazza della Vittoria».