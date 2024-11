Si sono concluse nella tarda serata di ieri le operazioni di scrutinio delle elezioni alla città metropolitana di Reggio Calabria. Quattordici i consiglieri eletti, su quattro liste che si sono presentate ai nastri di partenza di una tornata elettorale che ha visto non poche polemiche a seguito dell’emergenza coronavirus.

Elezioni in bilico fino all’ultimo momento, ma che hanno registrato un’affluenza molto alta, con il 91% in città e l’87% nei due seggi allestiti in provincia. Entrano, dunque, in consiglio metropolitano:

Lista Territorio Metropolitano

Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi

Lista Dem insieme per la città metropolitana:

Giuseppe Marino, consigliere comunale di Reggio Calabria

Domenico Mantegna, sindaco di Benestare

Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi

Nino Zimbalatti, consigliere comunale di Reggio Calabria

Lista S’intesi metropolitana

Salvatore Fuda, sindaco di Gioiosa Jonica

Armando Neri, consigliere comunale di Reggio Calabria

Carmelo Versace, consigliere comunale di Reggio Calabria

Filippo Quartuccio, consigliere comunale di Reggio Calabria

Lista Cdx metropolitano

Pasquale Ceratti, vicesindaco di Bianco

Antonino Minicuci, consigliere comunale di Reggio Calabria

Domenico Romeo, sindaco di Calanna

Rudi Lizzi, consigliere comunale di Gerace

Giuseppe Zampogna, sindaco di Scido