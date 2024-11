«In relazione all'avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, deliberata dalla giunta comunale di Reggio Calabria lo scorso 9 luglio, ritengo opportuno che il sindaco Giuseppe Falcomatà sospenda la selezione e successiva nomina dei tre membri esterni».

Lo afferma in una nota Antonino Minicuci, candidato a sindaco per Reggio Calabria.

Poche settimane al voto

«Per quanto previsto dalla legge – prosegue – il nucleo di valutazione ha una durata di 3 anni e assume l'importante compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni di un'amministrazione pubblica. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata per il 19 agosto 2020, a poche settimane dall'appuntamento elettorale. Non posso che evidenziare l'inopportunità di tale scadenza: il nuovo sindaco di Reggio Calabria si ritroverebbe ad avere una valutazione da parte di un organismo nominato dal sindaco uscente. Per una maggiore trasparenza e correttezza rispetto ai compiti previsti per il nucleo di valutazione, la selezione e nomina dei tre membri dovrebbe avvenire dopo l'insediamento del primo cittadino e del nuovo consiglio comunale».

Moneta da spendere?

«Con la speranza che la nomina del nucleo di valutazione prevista a poche settimane dalle elezioni non sia “moneta da spendere” in tempi di campagna elettorale, per le evidenti ragioni di opportunità appena esposte – conclude Minicuci – invito il sindaco Falcomatà a rinviare la nomina a dopo le elezioni comunali. Si tratta di un'occasione utile per smentire il celebre detto che recitava “a pensar male degli altri si fa male, ma spesso ci si azzecca”».