Si è insediato ieri il neoprefetto Michele Di Bari con una conferenza stampa di presentazione alla stampa: “La legalità al primo posto”

Giustizia, trasparenza e strettissima legalità: queste le parole d'ordine che il nuovo prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari vuole utilizzare durante il proprio incarico in riva allo Stretto. Foggiano classe 1959, Di Bari conosce bene la Calabria: prima dell'ultimo incarico a Modena, è stato il rappresentante del govento nella provincia di Vibo Valentia. Una regione "speciale" secondo il neoprefetto, un territorio che, però, non ha bisogno di cure privilegiate ma di uno stretto e autentico rispetto delle regole. Tra i temi più cari al successore di Claudio Sammartino, il contrasto alla criminalità organizzata e i diritti civili ma anche il tema dell'immigrazione e specialmente il fenomeno dei minori non accompagnati.