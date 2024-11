I sindaci di Reggio Calabria e Messina, Falcomatà e Accorinti si sono incontrati per discutere del futuro delle due città dello stretto, da una prospettiva comune.

Reggio Calabria - Si è tenuto ieri un incontro, a palazzo San Giorgio, tra i sindaci delle due città dello stretto Reggio Calabria e Messina. “L'importante incontro fortemente voluto dai due sindaci dello Stretto – si legge in una nota conclusiva - era volto ad affermare l'intenzione del Comune di Messina a potenziare e sviluppare l'aeroporto di Reggio Calabria, considerato non solo geograficamente, ma anche logisticamente, l'aeroporto delle due città sorelle”. I primi cittadini hanno espresso la volontà di guardare la futuro da una prospettiva comune. “Il sindaco Accorinti – continua la nota - ha parlato di voglia culturale di unire le due città, usando il termine "nostra città" per intendere Reggio Calabria e Messina, ribadendo la volontà di affrontare insieme i problemi dell'area dello Stretto insieme, in quanto problemi comuni”.



A tal proposito è stato stabilito che le giunte delle due città si riuniranno, periodicamente per discutere dei problemi comuni ai due centri dello stretto. È nata così la “Giunta Con-Giunta Reggio-Messina”. Tra i problemi comuni quello della mobilità “sia in relazione al collegamento con l'aeroporto, sia al processo di conurbazione delle due città. I due primi cittadini hanno manifestato l'intenzione di creare una flotta intercomunale di mezzi pubblici e l'amministratore dell'Atam ha subito organizzato per il 2 febbraio un incontro, tramite l'assessore Cacciola, con il suo omologo messinese. In quell'occasione le due società di trasporti, Atm ed Atam, si incontreranno per creare il servizio passeggeri da Messina per l'aeroporto dello Stretto e viceversa. Si è parlato anche del ruolo di Villa San Giovanni che, nell'ipotetica realizzazione della Metropolitana dello Stretto, dovrebbe diventare la stazione di Villa San Giovanni- Reggio Calabria Nord”.