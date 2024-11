Il sindaco falcomatà ha annunciato la sua adesione alla cosiddetta Carta di Pisa, la rete di enti locali per la formazione civile contro le mafie.

“Sono stato definito il “Sindaco più coraggioso d’Italia” - ha dichiarato Falcomatà spiegando le motivazioni dell’adesione alla Carta di Pisa - ma, io non mi sento un eroe, sono consapevole delle difficoltà presenti in città, ma sono convinto del fatto che una città si riesce ad amministrare se si ama. Sappiamo quanto sia pervasiva l’attività della criminalità sul nostro territorio, per questo motivo serve gente onesta, che ha voglia di fare e di cambiare. Aderire alla Carta di Pisa- ha continuato il Sindaco Falcomatà- è un segnale importante in un comune sciolto per mafia, mettendo al bando le clientele, le regalie; ogni singolo atto passa per la trasparenza, per la legalità, per la lealtà con i cittadini. È solo attraverso la cultura e l’educazione, che noi possiamo tirarci fuori da queste logiche, educando i cittadini a far capire che nella vita si riesce perché si sa qualcosa e non perché si conosce qualcuno. Proporremo l’adesione alla Carta di Pisa a tutto il Consiglio Comunale, perché non vogliamo che questo atto riguardi solo la maggioranza ma l’intero consiglio”.