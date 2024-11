Si attendono gli esiti dell’attesa interpartitica in corso in queste ore sul futuro governo della città dello Stretto. La nota dei democrat: «Non sono di interesse del nostro partito le poltrone o le strategie dello scontro»

Si attendono gli esiti dell’attesa interpartitica in corso in queste ore sul futuro governo della città dello Stretto. Una riunione che apre a nuove possibilità rispetto a come si era chiusa la scorsa settimana, prima del suo rinvio. Da un lato le prime tre dimissioni di consiglieri forzisti di stamattina, affidate però ad un notaio e non ancora al segretario generale. Dall’altro l’attesa per una mossa del governo che, a detta di deputati del centrodestra, non escluderebbe uno scioglimento del Comune.

Intanto però un primo step politico di questo inizio di settimana il centrosinistra l’ha compiuto con la riunione del gruppo comunale reggino del Partito Democratico, presso la sede di via Filippini alla presenza del commissario regionale Stefano Graziano e dei maggiori esponenti del partito.

