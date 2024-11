Il sottosegretario Lotti a Reggio Calabria per sostenere Oliverio, ribadisce l'attenzione che il governo Renzi ha per la regione.

Reggio Calabria - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti in Calabria per lanciare la candidatura di Oliverio. Lotti arriva dopo la Boschi, e prima di Renzi, che chiuderà la campagna di Oliverio il 21 novembre a Cosenza.



"L'attenzione del governo sulla Calabria è massima - ha dichiarato Lotti -la cabina di regia, lo sblocco del palazzo di giustizia, gli ammortizzatori sociali per i precari e lo sblocco dei lavori sulla Salerno Reggio Calabria lo dimostrano. Per le regionali speriamo di poter ripetere il successo ottenuto a Reggio Calabria grazie alla candidatura vincente di Falcomatà. La Calabria ha bisogno del governo, ma non in termini di assistenzialismo. Abbiamo iniziato a cambiare verso, ma ci auguriamo che si possa fare ancora meglio".