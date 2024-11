Visita del sindaco e del capogruppo PD ad Archi Pentimele, nella zona dell’ex Fiera, destinataria di un intervento di 6 milioni di euro finanziato con i Patti per il Sud

«Un polmone verde presente nel cuore della X Circoscrizione che tornerà a splendere con un investimento mirato per creare in zona una vera e propria cittadella per i giovani e lo sport - dichiara Castorina- un sopralluogo necessario… per riscontrare le criticità al netto delle importanti risorse destinate al quartiere, come ad esempio la palestra di Archi, oggetto nei giorni scorsi di una manifestazione organizzata dai cittadini».



«Anche la palestra tornerà nuovamente a essere fruibile - continua Castorina - le somme per il ripristino della struttura sono state già individuate e rientrano negli interventi dei patti per il Sud, lo stato dell’arte è già in fase di avanzamento e presto inizieranno i lavori».

«Sullo sport - afferma Castorina - l’amministrazione comunale sta facendo enormi passi avanti, non è un caso che il campo di calcio di Archi e il Palapentimele, fino a qualche anno fa strutture chiuse, sono nuovamente aperti e fruibili. Oltre alle strutture sportive, insieme al consigliere delegato Filippo Burrone, presente al sopralluogo di Archi - continua Castorina - abbiamo analizzato da vicino anche la situazione del manto stradale, in alcuni punti precario».



Infine «Grazie allo sblocco dei fondi e alla rimodulazione del Decreto Reggio, siamo nelle condizioni di attuare non più interventi tampone - conclude Castorina - ma una programmazione seria della manutenzione stradale per il ripristino della normalità».