Dibattito tra gli aspiranti alla carica di governatore: Francesco Aiello, Jole Santelli, Carlo Tansi e Pippo Callipo. L'evento in diretta su LaC Tv, canale 19; sui siti e social di LaCnews24.it, ilVibonese.it e ilReggino.it

Entra nel vivo la campagna elettorale in Calabria. In vista delle elezioni, in programma il 16 gennaio, il Forum del Terzo settore incontrerà i candidati alla presidenza della giunta regionale.

Nell'ambito dell'evento, in programma nella sala del Consiglio provinciale di Catanzaro il 16 gennaio alle ore 15.30, verranno rivolte a ciascun aspirante governatore dieci domande. Si discuterà infatti di politiche sociali, burocrazia, lavoro, ambiente, infrastrutture e sanità. Il confronto, presieduto da Beppe Apostoliti portavoce del Forum Terzo settore e condotto da Pasquale Motta direttore di LaCnews24.it, vedrà come protagonisti Francesco Aiello, Filippo Callipo, Jole Santelli e Carlo Tansi.





L’intero appuntamento potrà essere seguito attraverso le dirette su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, sui siti e sulle pagine social di LaCnews24.it, ilVibonese.it e ilReggino.it. Non mancherà il live twitting.