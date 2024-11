«Il dibattito sul civismo nella competizione elettorale è importante, ma è secondario rispetto al fatto che ancora si continua a non discutere su un progetto per la Calabria e per il futuro della Calabria». Lo ha detto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, a margine di una conferenza stampa al Comune, commentando con i giornalisti la fase politica in Calabria in vista delle elezioni regionali del 2019. «Ritengo che, al di là delle aggregazioni di partiti o liste civiche, ai cittadini - ha aggiunto Abramo - interessi soltanto questo progetto, perché la gente è stanca e soprattutto bisogna dare risposte ai giovani che in questo momento non riescono a entrare nel mondo del lavoro. Io mi concentrerei di più sul programma e su chi sarà il candidato, che deve essere individuato sicuramente un anno prima e soprattutto dovrà spiegare ai calabresi come far decollare l'economia calabrese. Perché adesso - ha sostenuto il sindaco di Catanzaro - abbiamo un'ultima possibilità, sono rimasti ancora pochi fondi comunitari a disposizione ma poi finirà quest'opportunità e quindi bisognerà capire come affrontare questa problematica».