«'I Popolari per l'Italia' sono impegnati da tempo alla preparazione di un loro progetto politico per la Calabria. Non siamo contrari alla cultura delle alleanze, ma crediamo che le stesse vadano perseguite percorrendo la strada della condivisione». E' quanto afferma Delly Fabiano segretaria regionale dei Popolari per l'Italia che, in una nota, preannuncia la presentazione di una lista del partito alle prossime elezioni regionali.

«Nulla, pertanto, può essere escluso - prosegue Fabiano - ma resta ferma l'idea del partito di mettere in campo una propria lista competitiva, rappresentativa della società calabrese nella sua interezza. Nei prossimi giorni presenteremo il nostro programma politico ai cittadini calabresi, perché riteniamo indispensabile che gli elettori possano discernere le migliori idee in favore della crescita, non più rinviabile, della Calabria».