A Lamezia assemblea coalizione a sostegno del sindaco di Napoli: «Continueremo le battaglie in questa regione, nel Sud, a Napoli, in tutto il Paese ed in tutto il Mediterraneo»

«Si è svolta a Lamezia Terme una bellissima assemblea della nostra coalizione. Voglio ringraziare candidate e candidati, militanti, volontari, ma soprattutto i 130 mila elettori che hanno utilizzato la matita come un fucile della democrazia, un fucile con i fiori, con amore e romanticismo, non certo con i proiettili. Abbiamo fatto l'analisi del voto, valutandolo come buono. Certo, non una vittoria. Però mai era accaduto in Calabria che un polo civico popolare potesse prendere un risultato così clamoroso».

Lo afferma, in una nota, Luigi de Magistris, che è stato candidato alla presidenza della Regione Calabria. «Siamo il secondo partito - aggiunge de Magistris - dopo Forza Italia. Abbiamo deciso di ripartire uniti, con l'orgoglio di avere due bravissimi consiglieri regionali, Antonio Lo Schiavo e Ferdinando Laghi, che porteranno in Consiglio le battaglie della Calabria pulita e della Calabria onesta, per i diritti, per la Costituzione nella lotta alle mafie».

«Oggi abbiamo deciso di continuare e di costruire, da qui alle prossime settimane, un soggetto politico e di farlo insieme ai militanti di tantissime altre parti d'Italia. Penso soprattutto a Napoli, la città nella quale sto concludendo il mio mandato di sindaco, perché in Italia c'è bisogno di una politica che punti sulla questione morale, sui diritti, sull'ambiente, nella lotta alle disuguaglianze, per la giustizia sociale, per le battaglie di genere, per una visione che sia costituzionalmente orientata».

«Siamo ripartiti, oggi, con lo stesso coraggio gioioso che ha caratterizzato una campagna elettorale fatta di tanto romanticismo. Adesso è la fase di maggiore concretezza, maggiore pragmatismo, maggiore organizzazione ed io ci sarò. Ci sarò sempre per la Calabria, una terra a cui ho sempre dato tanto. Continueremo tante battaglie. In Calabria, nel Sud, a Napoli, in tutto il Paese ed in tutto il Mediterraneo».