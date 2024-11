La deputata M5s calabrese Anna Laura Orrico è arrivata nella sede di Bianca Rende a Cosenza. Ai nostri microfoni ha commentato l’ingresso dei pentastellati in Consiglio regionale.

«È un risultato storico, eravamo abituati a fare opposizione fuori da Palazzo Campanella, adesso siamo dentro con due consiglieri. Faremo un’opposizione seria e vera, saremo costruttivi laddove ci sarà da costruire. La Calabria, finora, era l’unica regione in cui il Movimento non era riuscito a entrare. Al momento a Palazzo dei bruzi siamo oltre la soglia di sbarramento, se si confermasse il trend per noi sarebbe un altro risultato storico, ci abbiamo provato più volte ad essere eletti e non ci siamo mai riusciti forse a causa di gestioni del passato non abbastanza visionarie».

«Noi ora abbiamo lavorato a un progetto di qualità - ha aggiunto -, Conte è venuto qui per due volte e l’affetto che gli ha riservato Cosenza ha dato uno slancio in più al M5s che inizia oggi una nuova fase di radicamento sul territorio. Probabilmente, in passato, l’atteggiamento politico molto polemico e divisivo non ha premiato. Il movimento nasce come un forza politica di protesta ma negli ultimi anni è cambiata come anche la modalità di approccio con le istituzioni. Stiamo crescendo e vogliamo migliorare e costruire una proposta politica sempre più convincente»