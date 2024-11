La soddisfazione della vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato per la vittoria di Jole Santelli

«Con la vittoria di Jole Santelli e del centrodestra la Calabria potrà tornare a crescere, al pari delle altre regioni governate dalla nostra coalizione». Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.



«Inizia anche qui una fase di riscatto e rinnovamento dopo anni di malgoverno di centrosinistra, a conferma del vento nuovo che soffia nel Paese. È un risultato - continua - che gratifica i dirigenti di Forza Italia per l’ottimo lavoro fatto sul territorio e Jole Santelli che è stata scelta dai calabresi come presidente della regione e che certamente saprà ricambiare con i fatti la fiducia che le è stata accordata».